В Саудовской Аравии опровергли сообщения об отмене запрета на алкоголь

Reuters: в Эр-Рияде опровергли новость об отмене 73-летнего запрета на алкоголь

Официальный представитель Саудовской Аравии опроверг сообщения СМИ о том, что в королевстве отменят 73-летний запрет на алкоголь. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее СМИ сообщали о том, что королевство разрешит контролируемую продажу алкоголя, в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2034 году. Новая нормативная база, якобы, позволила бы контролировать продажу алкоголя примерно в 600 специально отведенных местах по всему королевству.

В феврале посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид ибн Бандар Аль Сауд заявил, что в стране не планируют менять законы ради продажи алкоголя на чемпионате мира по футболу.

«На данный момент мы не разрешаем употреблять алкоголь, но, знаете ли, веселиться можно и без него», — заявил он.

До этого в столице страны Эр-Рияде открылся первый алкогольный магазин, который обслуживает исключительно дипломатов-немусульман.

Ранее в Саудовской Аравии рассказали, что будут делать с геями на ЧМ-2034.