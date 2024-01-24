Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Саудовской Аравии откроют первый магазин с алкоголем

Первый магазин с алкогольной продукцией планируют открыть в Саудовской Аравии

close
100%
Amr Nabil/AP

Первый магазин с алкогольной продукцией планируют открыть в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и предоставленные агентству документы.

«Саудовская Аравия готовится открыть свой первый алкогольный магазин в столице страны Эр-Рияде, который будет обслуживать исключительно дипломатов-немусульман», — сообщает агентство.

Для того, чтобы посещать магазин, дипломатам нужно будет зарегистрироваться в специальном приложении, получить код доступа в МИД королевства и соблюдать ежемесячные квоты.

Саудовская Аравия является одной из наиболее консервативных стран в исламском мире. Здесь полностью запрещено употребление алкоголя как подданными, так и иностранными гражданами. За нарушение закона может грозить смертная казнь.

Однако премьер-министр и наследный принц королевства Мухаммед ибн-Салман аль-Сауд в своей программе развития страны Vision 2030 заявил о стремлении сделать Саудовскую Аравию более открытым и прогрессивным государством, при этом сохраняя важную роль традиционных ценностей.

В мае 2023 года стало известно, что итальянскую стюардессу могут казнить в Саудовской Аравии за наркотики и употребление алкоголя

Ранее сообщалось, что в 2022 году количество смертных казней в мире стало самым высоким за последние пять лет.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами