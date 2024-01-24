В Саудовской Аравии откроют первый магазин с алкоголем

Первый магазин с алкогольной продукцией планируют открыть в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и предоставленные агентству документы.

«Саудовская Аравия готовится открыть свой первый алкогольный магазин в столице страны Эр-Рияде, который будет обслуживать исключительно дипломатов-немусульман», — сообщает агентство.

Для того, чтобы посещать магазин, дипломатам нужно будет зарегистрироваться в специальном приложении, получить код доступа в МИД королевства и соблюдать ежемесячные квоты.

Саудовская Аравия является одной из наиболее консервативных стран в исламском мире. Здесь полностью запрещено употребление алкоголя как подданными, так и иностранными гражданами. За нарушение закона может грозить смертная казнь.

Однако премьер-министр и наследный принц королевства Мухаммед ибн-Салман аль-Сауд в своей программе развития страны Vision 2030 заявил о стремлении сделать Саудовскую Аравию более открытым и прогрессивным государством, при этом сохраняя важную роль традиционных ценностей.

В мае 2023 года стало известно, что итальянскую стюардессу могут казнить в Саудовской Аравии за наркотики и употребление алкоголя

Ранее сообщалось, что в 2022 году количество смертных казней в мире стало самым высоким за последние пять лет.