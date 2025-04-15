Врач объяснила, почему мы часто болеем после отпуска

Отпуск — время перезагрузки, новых впечатлений и долгожданного отдыха. Однако нередко бывает так, что по возвращении с отдыха человек заболевает, испытывает тоску и усталость. О том, почему так происходит, «Газете.Ru» рассказала врач-психотерапевт, сомнолог «СМ-Клиника» Оксана Садыкова.

По ее словам, постотпускной синдром — это состояние временной адаптации, которое проявляется ощущением физической усталости, снижением настроения и мотивации, концентрации внимания, чувством тоски по отпуску, раздражительностью, головными болями, чувством тяжести в желудке, изменением аппетита и стула (чаще задержками стула), недостатком или избыточностью сна.

При этом врач подчеркнула, что постотпускной синдром не является клинической депрессией и проходит спустя 1–2 недели.

Объясняется такое состояние двумя ключевыми механизмами. Во-первых, любое новое в жизни человека — это стресс, как реакция на непривычные изменения среды.

«Не только неприятные события сопровождаются стрессом, но и приятные тоже, ведь в них содержится элемент новизны, например, свадьба, рождение ребенка, путешествия. Ганс Селье, основоположник учения о стрессе, выделил три основных признака: увеличение надпочечников, уменьшение лимфатических структур и появление язв на слизистой желудка. В ответ на стресс активируется вегетативная нервная система, что приводит к головным болям, запорам, дискомфорту в желудке, вздутию кишечника. Снижается иммунитет, поэтому возникают частые простудные заболевания во время или после отпуска. Меняется гормональный фон, вызывая раздражительность и тревожность», — объяснила Садыкова.

Второй важный механизм, по ее словам, — сбой внутренних часов. Во время отпуска часто меняется не только место, но и время. Это приводит к джетлагу, или десинхронозу, — нарушению естественных ритмов организма.

«Ключевую роль в этом играет мелатонин — гормон, который отвечает за адаптацию в новых условиях и синхронизирует работу всех внутренних систем. Если представить организм как сложную систему часов, то главные куранты находятся в головном мозге. Выведение их из ритма приводит к выведению ритмов остальных систем организма: сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, гормональной, иммунной. Поэтому так важно соблюдать режим сна и отдыха, чтобы помочь организму адаптироваться», — рассказала психотерапевт.

Чтобы быстрее прийти в себя после отпуска, специалист дала три совета.

Во-первых, постарайтесь дать себе больше привычного. Начните отпуск и возвращение с привычных дел и ритуалов. Не перегружайте себя новыми впечатлениями, делами с первых же дней. Дайте себе время на адаптацию.

Во-вторых, с первого дня отпуска и после него старайтесь жить по местному времени. Применяйте правило «11 часов». Если вы вернулись рано утром, то можно поспать до 11:00 дня. Если после обеда — ложитесь спать пораньше вечером.

В-третьих, разгрузите ЖКТ. Избегайте переедания тяжелой, мучной пищи. Лучше выбирать небольшие порции, богатые белком, клетчаткой. Пейте больше чистой воды, воздержитесь от алкоголя, хотя бы в первые дни.

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