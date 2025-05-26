Стало известно, где москвичи будут проводить летний отпуск

Одними из самых популярных летних отечественных направлений для отдыха у москвичей стали Краснодарский и Алтайский край, среди зарубежных — Турция и Италия. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на результаты исследования платформ онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Кроме того, в топе оказались Санкт-Петербург, Таиланд, Белоруссия, Абхазия, Китай и Вьетнам. Наибольшее число отпусков приходится на август (54% респондентов), июль (50%) и сентябрь (36%). 55% из числа опрошенных ответили, что предпочитают отдых на пляже, 48% — походы и велотуры, 31% — экскурсионные туры.

«Планируемые затраты жителей Москвы на отпуск заметно разнятся: 32% готовы потратить на отдых более 100 тыс. рублей, тогда как 17% респондентов пока не определились с бюджетом. Среди тех, кто уже спланировал свои расходы, по 12% закладывают 40–60 и 80–100 тыс. рублей, 11% – 20–40 тыс., а 10% – 60–80», — говорится в исследовании.

Исследование аналитиков «Яндекс Путешествий» до этого показало, что рейтинг российских регионов, подходящих для пляжного отдыха у рек и озер, возглавила Тверская область с озером Селигер. Подходит это место как для спокойного семейного времяпрепровождения, так и для активного туризма.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор снова признал непригодными для отдыха пляжи в Анапе.