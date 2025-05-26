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У здания Нацсобрания Франции началась акция протеста фермеров

В Париже протестующие фермеры на тракторах прибыли к зданию нацсобрания
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Yves Herman/Reuters

Акция протеста фермеров началась у здания Национального собрания  Франции. Об этом сообщает Parisien.

В публикации отмечается, что из-за акции было затруднено движение на дорогах Иль-де-Франс, особенно в районе департаментов Ивелин и Валь-д'Уаз.

Подчеркивается, что фермеры планируют перекрыть основные дороги вокруг Парижа из-за начала дебатов в Нацсобрании по законопроекту о регламентировании сельского хозяйства, включая использование пестицидов.  К протестам также призвали присоединиться профсоюзы FRSEA и Jeunes Agriculteurs.

Издание подчеркивает, что фермеры передвигаются по дорогам страны на низкой скорости, намеренно замедляя движение автомобильного потока.

В январе протестующие французские фермеры заблокировали трассу под Парижем, которая ведет к границе с Испанией.

Движение по трассе блокировали восемь тракторов, в общей сложности в акции принимали участие около 20 фермеров. Профсоюз также сообщил о проведении манифестации на дороге RN4 к востоку от Парижа, которая ведет к границе с Германией.

Ранее во Франции фермеры предупредили о катастрофе из-за сделки с Латинской Америкой.

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