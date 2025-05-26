В Петербурге двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна

В Кировском районе Петербурга ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже, мальчик госпитализирован. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел в Ульянке утром 25 мая. Двулетний мальчик забрался на подоконник и выпал из окна квартиры на пятом этаже. Пострадавший выжил, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами груди и живота он госпитализирован.
Ребенок помещен в отделение реанимации в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным 47.news, мальчик упал с высоты, пока его родители спали.
До этого сообщалось, что в Биробиджане ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. Девочка находилась дома вместе с матерью, женщина отвлеклась на домашние дела и ненадолго оставила дочь без присмотра. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и упала с высоты четвертого этажа. Пострадавшая госпитализирована.
Ранее во Владикавказе полуторагодовалая девочка выжила после падения с 12-го этажа.