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В Петербурге двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна

78.ru: в Петербурге двухлетний ребенок выжил после падения с пятого этажа
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Shutterstock

В Кировском районе Петербурга ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже, мальчик госпитализирован. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Ульянке утром 25 мая. Двулетний мальчик забрался на подоконник и выпал из окна квартиры на пятом этаже. Пострадавший выжил, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами груди и живота он госпитализирован.

Ребенок помещен в отделение реанимации в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным 47.news, мальчик упал с высоты, пока его родители спали.

До этого сообщалось, что в Биробиджане ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. Девочка находилась дома вместе с матерью, женщина отвлеклась на домашние дела и ненадолго оставила дочь без присмотра. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и упала с высоты четвертого этажа. Пострадавшая госпитализирована.

Ранее во Владикавказе полуторагодовалая девочка выжила после падения с 12-го этажа.

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