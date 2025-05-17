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Грабитель забыл заправить мотоцикл и попался на месте преступления

В Таиланде грабителя задержали из-за внезапно закончившегося в мотоцикле топлива
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Tanya Keisha/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде неопытный грабитель был задержан по горячим следам из-за внезапной поломки мотоцикла. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 12 мая в провинции Удонтхани. В дневное время неизвестный зашел в лапшичную, изучил меню и заказал суп, но затем стал размахивать фальшивым оружием. Он схватил фартук 69-летней владелицы заведения, в котором лежали 700 бат (1700 рублей — прим. ред.), и попытался скрыться с места происшествия на мотоцикле.

Однако на ближайшем перекрестке 23-летнего грабителя остановили. Очевидец смог задержать злоумышленника, так как у его мотоцикла закончилось топливо. Молодой человек попытался убежать, но был схвачен. Задержанный признался, что пошел на преступления из-за пристрастия к азартным играм и долга перед букмекером в несколько десятков тысяч бат.

Ранее супруги обнаружили в своем джакузи незнакомца, который оказался рецидивистом.

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