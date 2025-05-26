Пострадавшие во время атаки на Елец до сих пор остаются в больнице

Все пострадавшие от атаки БПЛА на Елец 23 мая третий день остаются в больницах

Все пострадавшие от атаки БПЛА на Елец Липецкой области ночью 23 мая остаются в больницах. Об этом сообщила министр здравоохранения Анна Маркова в Telegram-канале.

«Все 9 пострадавших остаются в стационарах. Одна женщина проходит лечение в областной клинической больнице. Восемь пациентов — в травматологии Елецкой городской больницы им. Семашко», — сообщила она.

Маркова посетила пострадавших. Состояние всех восьми человек удовлетворительное.

Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отмечал, что Вооруженные силы Украины целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру города Елец уже вторые сутки. В связи с этим чиновник провел в городе заседание оперативного штаба с участием руководителей всех силовых ведомств. Правительство региона обсуждает дополнительные меры защиты инфраструктуры от атак украинских дронов.

24 мая в Ельце Липецкой области ввели режим ЧС из-за массированной атаки украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что обломки БПЛА повредили десятки квартир в Липецкой области.