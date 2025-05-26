В Госдуме пообещали распространить зарплату домохозяек на безработных мужчин

В Госдуме рассматривается законопроект о назначении ежемесячной заработной платы домохозяйкам. Причем претендовать на нее смогут и мужчины – в случае, если именно они ведут домашнее хозяйство и при этом не имеют другой работы, объяснил aif.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Порядок назначения выплаты определяет правительство. Выплата может быть как женщине, так и мужчине. Мужчина тоже может заниматься домашним хозяйством», – уточнил депутат.

Что касается размера зарплаты, то документом предлагается установить ее на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения, который в этом году повысили до 19 329 рублей.

Напомним, также Нилов пояснил, что инициатива направлена не на любую семью, а на домохозяйства с низкими доходами. Причем планируется ко второму чтению законопроекта уточнить, что выплата должна соответствовать прожиточному минимуму по региону, но не быть ниже общероссийского. По его мнению, это улучшит материальное положение семей с низкими доходами, а также положительно скажется на демографической ситуации и социальной стабильности.

Ранее в Совфеде поддержали идею выплачивать «родительскую зарплату».