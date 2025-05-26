В Госдуме уточнили детали законопроекта о выплатах домохозяйкам

Подготовленный депутатами ЛДПР законопроект о выплатах домохозяйкам направлен не на любую семью, а на домохозяйства с низкими доходами. Об этом подробнее рассказал RTVI председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«То есть это не любая семья и не любая хозяйка, которая якобы занимается домашним хозяйством и при этом имеет садовника, повара, няню, водителя, ответственного по домашнему хозяйству, а сама является безработной, потому что муж обеспечивает вольготное проживание в дорогом коттедже с кучей обслуги», — пояснил Нилов.

Законопроект предусматривает ежемесячные выплаты домохозяйкам в размере прожиточного минимума в регионе проживания. Депутат считает, что это улучшит материальное положение семей с низкими доходами, а также положительно скажется на демографической ситуации и социальной стабильности.

При этом он отметил, что прожиточный минимум в России устанавливается как на федеральном, так и на региональном уровне. Последний может как превышать общероссийский показатель, так и быть ниже его. В связи с этим Нилов заявил, что ко второму чтению законопроекта могут установить, что выплата будет соответствовать прожиточному минимуму по региону, но не будет ниже общероссийского.

До этого сообщалось, что выплаты будут предназначены лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, включающего уход за детьми, достигшими возраста 1,5 года, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, нуждающимися в постоянном постороннем уходе престарелыми родителями.

Ранее в Госдуме предложили обеспечить самозанятых россиянок декретом и детскими пособиями.