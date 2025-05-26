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Реабилитационный кластер для людей с инвалидностью, включая военных, создадут в Чечне

В Гудермесе создадут реабилитационный кластер для людей с инвалидностью
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«Газета.Ru»

Реабилитационный кластер для людей с инвалидностью, включая участников боевых действий, создадут на базе Российского университета спецназа в чеченском городе Гудермесе. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Чечни Муслим Зайпуллаев, передает РИА Новости.

Он рассказал, что, согласно поручению президента Владимира Путина, к 2030 году необходимо повысить уровень удовлетворенности участников военной операции на Украине условиями для реабилитации.

«Также мы, к сожалению, сегодня прогнозируем рост числа людей с инвалидностью. Конечно, это в том числе связано с тем, что у нас проходит специальная военная операция», — сказал Зайпуллаев.

Министр добавил, что на базе университета прошли подготовку более 21 тысячи военнослужащих, и возможность пройти реабилитацию там же будет создавать более благоприятные условия при восстановлении.

В марте заведующая Вторым неврологическим отделением с палатами нейрореабилитации пациентов с поражением центральной нервной системы 8-го филиала военного госпиталя Бурденко Татьяна Базуева рассказала, как участники боевых действий описывают ощущения после потери конечности.

Ранее российского военного протащили за машиной на тросе за попытку сдаться в плен.

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