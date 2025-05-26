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Неизвестные попытались ослепить пилотов рейса из Антальи в Москву

Aviaincident: пилотов Turkish Airlines попытались ослепить в небе над Россией
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Александр Кряжев/РИА Новости

Неизвестные попытались ослепить лазером пилотов авиакомпании Turkish Airlinesв в небе над Россией. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Ситуация произошла на рейсе Airbus A321 из Антальи в Москву. Когда самолет летел над Калужской областью на высоте 2,4 тысячи метров, пилоты сообщили о лазерном освещении кабины синим светом.

Командир иностранного самолета принял решение продолжить полет до Внуково, несмотря на инцидент. Посадка прошла успешно.

В конце апреля неизвестные попытались ослепить лазером пилотов российской авиакомпании над Владикавказом. Луч зеленого цвета начал засвечивать кабину во время посадки. Его источник находился по левому борту самолета в районе села Зильга. Инцидент не помешал пилотам посадить воздушное судно.

26 мая в аэропорту Киренска в Иркутской области самолет Ан-24 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным региональной прокуратуры, самолет выполнял рейс из Иркутска. Во время посадки у воздушного судна сложилась передняя стойка шасси, из-за чего самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье.

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