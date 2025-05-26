Уралец решил обжечь провода газовой горелкой и получил осколочные ранения

Житель Краснотурьинска попал в больницу из-за взрыва, который устроил сам, нарушив технику безопасности при работе с газовой горелкой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Свердловской области.

Инцидент произошел на территории частного дома на улице Новая. По информации правоохранительных органов, 56-летний безработный решил обжечь провода, во время работы случился хлопок газа.

«Возможно, из-за нарушения правил техники безопасности или неисправности оборудования прогремел взрыв. В итоге человек получил множественные осколочные ранения груди и предплечья», — уточнили в МВД, добавив, что никто кроме хозяина дома не пострадал.

Мужчину госпитализировали в травматологическое отделение местной больницы. Ему оказали необходимую помощь.

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