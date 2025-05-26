На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уралец решил обжечь провода газовой горелкой и получил осколочные ранения

Свердловчанин обжег провода газовой горелкой и оказался на операционном столе
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Житель Краснотурьинска попал в больницу из-за взрыва, который устроил сам, нарушив технику безопасности при работе с газовой горелкой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Свердловской области.

Инцидент произошел на территории частного дома на улице Новая. По информации правоохранительных органов, 56-летний безработный решил обжечь провода, во время работы случился хлопок газа.

«Возможно, из-за нарушения правил техники безопасности или неисправности оборудования прогремел взрыв. В итоге человек получил множественные осколочные ранения груди и предплечья», — уточнили в МВД, добавив, что никто кроме хозяина дома не пострадал.

Мужчину госпитализировали в травматологическое отделение местной больницы. Ему оказали необходимую помощь.

Ранее в Свердловской области произошел взрыв газа в квартире жилой пятиэтажки.

Ранее юрист рассказал, чем грозит недопуск газовщиков в дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами