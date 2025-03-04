Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, чем грозит недопуск газовщиков в дом

Юрист Сергеев: идея упрощенного допуска газовщиков в дом имеет нюансы
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Глава направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев в комментарии «Прайму» обратил внимание на подводные камни, которые связаны с идеей упростить сотрудникам газовых служб доступ в квартиры.

Юрист объяснил, что в случае принятия законопроекта, который сейчас обсуждается в Госдуме, добиться доступа в квартиру с газовым оборудованием, куда жилец не пускает газовщиков, станет проще. Им нужно будет:

  • получить судебное решение;

  • уведомить жильца о предстоящем визите в сопровождении судебных приставов;

  • прибыть по адресу;

  • в случае отказа предоставить доступ в жилье при помощи приставов туда попасть.

Сергеев отметил, что в законопроекте прямо не говорится о взломе двери, но судебное решение дает приставам право ее вскрыть. Эксперт отметил, что пока такая процедура дает возможность мошенникам, коллекторам и криминальным структурам получить незаконный доступ в квартиры. По этой причине юрист призвал тщательно проработать законодательную инициативу.

31 октября прошлого года в Черкесске взрыв газа обрушил часть крыши и два этажа. Некоторым жителям пришлось самостоятельно выбираться по обломкам с верхних этажей, 11 человек пострадали. Среди них случайный прохожий, на голову которому упали кирпичи и стекла. Очаг взрыва, предварительно, был в квартире пенсионерки с психическим расстройством, которая не пускала газовщиков и не выходила из дома.

Ранее россиянам объяснили, как избежать мошенничества с заменой счетчиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами