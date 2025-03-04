Юрист рассказал, чем грозит недопуск газовщиков в дом

Глава направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев в комментарии «Прайму» обратил внимание на подводные камни, которые связаны с идеей упростить сотрудникам газовых служб доступ в квартиры.

Юрист объяснил, что в случае принятия законопроекта, который сейчас обсуждается в Госдуме, добиться доступа в квартиру с газовым оборудованием, куда жилец не пускает газовщиков, станет проще. Им нужно будет:

получить судебное решение;

уведомить жильца о предстоящем визите в сопровождении судебных приставов;

прибыть по адресу;

в случае отказа предоставить доступ в жилье при помощи приставов туда попасть.

Сергеев отметил, что в законопроекте прямо не говорится о взломе двери, но судебное решение дает приставам право ее вскрыть. Эксперт отметил, что пока такая процедура дает возможность мошенникам, коллекторам и криминальным структурам получить незаконный доступ в квартиры. По этой причине юрист призвал тщательно проработать законодательную инициативу.

31 октября прошлого года в Черкесске взрыв газа обрушил часть крыши и два этажа. Некоторым жителям пришлось самостоятельно выбираться по обломкам с верхних этажей, 11 человек пострадали. Среди них случайный прохожий, на голову которому упали кирпичи и стекла. Очаг взрыва, предварительно, был в квартире пенсионерки с психическим расстройством, которая не пускала газовщиков и не выходила из дома.

Ранее россиянам объяснили, как избежать мошенничества с заменой счетчиков.