Охотник случайно подстрелил соседа по даче, перепутав его с птицей

Житель Петербурга отделался штрафом за случайный выстрел в соседа по даче. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Инцидент произошел в лесном массиве в Тверской области в октябре 2024 года. Петербуржец отправился на охоту, с собой у мужчины было ружье Huglu Veyron. В какой-то момент он заметил на дереве силуэт и решил, что это птица.

Охотник произвел два выстрела дробью и понял, что на дереве пряталась не птица, а сосед по даче Семен. За нарушение правил охоты стрелка привлекли к административной ответственности, и взыскали с него штраф 500 рублей. Пострадавший сосед претензий к петербуржцу не имеет.

До этого сообщалось, что житель Камчатки выстрелил в зятя во время охоты на уток. Несчастный случай произошел на берегу реки Гольцовка в Усть-Большерецком районе Камчатского края Пожилой охотник увидел потенциальную добычу и пошел в ее сторону, а затем произвел один прицельный выстрел во взлетающую утку. Мужчина не знал, что его родственник тоже покинул лодку и оказался на линии стрельбы. Пуля угодила пострадавшему в грудь, спасти его не удалось.

Ранее в Тюменской области охотник выстрелил в приятеля, перепутав его с бобром.