На Украине могут запретить УПЦ из-за возможных связей с РПЦ

Госслужба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести начала проверку связей Украинской православной церкви (УПЦ) с Русской православной церковью (РПЦ), что может привести к запрету УПЦ. Об этом заявил глава службы Виктор Еленский, слова которого передает украинское издание «Левый берег».

Экспертиза определит, сохраняется ли аффилиация УПЦ с РПЦ, которая запрещена на Украине. В случае подтверждения связи церковь получит предписание устранить нарушения. Если требования не будут выполнены, ведомство обратится в суд для прекращения деятельности УПЦ.

«Мы начали исследование наличия связей с запрещенной организацией. Решение суда станет следующим шагом, если нарушения не устранят», — отметил Еленский.

В апреле комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность ограничениями Украины в отношении Русской православной церкви и, следовательно, Украинской православной церкви.

Украинская делегация вопреки реальности заверила, что ни одна церковь не закрыта, а также не запрещена к деятельности, за исключением структур, напрямую связанных с РПЦ.

Ранее на Украине отобрали еще один монастырь у канонической УПЦ.