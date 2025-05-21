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На Украине отобрали еще один монастырь у канонической УПЦ

У канонической УПЦ изъяли женский монастырь в Житомирской области
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Суд на Украине изъял у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) комплекс сооружений Свято-Васильевского женского монастыря в городе Овруч Житомирской области. Об этом сообщила Религиозно-информационная служба страны.

«Решением Ровненского северо-западного апелляционного хозяйственного суда комплекс сооружений Свято-Васильевского женского монастыря в Овруче вернули в собственность государства», — сказано в публикации.

По словам советника главы города по юридическим вопросам Анатолия Чижевского, монастырь с церковью не должны принадлежать УПЦ. Он объяснил свое мнение тем, что данные объекты являются памятником архитектуры национального значения.

Хозяйственный суд Житомирской области упразднил право частной собственности на монастырь 10 февраля. Однако это решение было обжаловано и не вступило в силу. По словам Чижевского, после решения апелляционного суда государство должно зарегистрировать право собственности на объект, а уже потом распоряжаться им.

Накануне власти Украины лишили каноническую УПЦ прав на Михайловский храм в городе Городище Черкасской области. Суд постановил, что религиозная организация незаконно зарегистрировала право собственности на этот памятник национального значения в 2018 году.

Ранее в МИД РФ назвали недопустимым надругательство над святынями Киево-Печерской лавры.

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