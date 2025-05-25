Туристы пожаловались на нашествие ядовитых жуков во Вьетнаме и Индонезии

Российские туристы, отдыхающие в странах Юго-Восточной Азии, все чаще сталкиваются с ядовитыми жуками томкатами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, насекомые стали настоящим кошмаром для отдыхающих во Вьетнаме и Индонезии, где случаи ожогов и раздражения кожи после контакта с ними участились. Отдыхающие находят жуков не только на территории отелей, но и внутри номеров — даже на верхних этажах многоэтажек. Несмотря на то, что томкаты не кусаются, они представляют серьезную опасность. При раздавливании насекомое выделяет токсичное вещество — педерин, токсичность которого, по оценкам специалистов, превышает яд кобры.

Контакт с ядом этих насекомых приводит к появлению волдырей, химических ожогов и в ряде случаев — стойких рубцов. Кроме того, пострадавшие могут испытывать лихорадку, боли в суставах и даже приступы тошноты.

Один из таких случаев произошел в Нячанге: туристка, отдыхавшая в отеле на 29-м этаже, рассказала, что насекомое заползло ей на лицо во сне. Утром она проснулась с ожогами и покраснением кожи. Жука она успела смахнуть с подушки, но даже кратковременного контакта оказалось достаточно для серьезной реакции.

Медики рекомендуют при обнаружении томката не трогать его руками, не пытаться раздавить, а осторожно удалить с помощью бумаги или предметов без прямого контакта с кожей. В случае попадания яда — немедленно промыть участок водой с мылом и обратиться за медицинской помощью.

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