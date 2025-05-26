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Муниципалитеты Восточной Финляндии требуют разрешить охоту на медведей

Граничащие с РФ муниципалитеты Финляндии требуют разрешить охоту на медведей
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ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

Муниципалитеты Восточной Финляндии потребовали от властей разрешить охоту на медведей. Об этом сообщила финская государственная телерадиокомпания Yle.

«Семь муниципалитетов Северной Карелии и город Кухмо опубликовали петицию с требованием к государству серьезно отнестись к проблеме медведей в регионе», — говорится в материале.

Они предупреждают, что опасность нападения медведей возрастет, если на них не охотиться.

Город Лиекса и муниципалитет Иломантси уже подали собственные заявления о содействии природоохранной охоте. Теперь к петиции присоединяются Нурмес, Юука, Контиолахти, Китее и Тохмаярви.

В последние годы визиты медведей на фермы в Северной Карелии стали происходить все чаще. Это связано с запретом на охоту.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на пограничников сообщала, что Финляндия построила первые 35 километров заграждений на границе с Россией.

Ранее на Камчатке медведь переплыл реку и бросился к машине с людьми.

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