С фигурантов дела о взрыве в Сергиевом Посаде потребовали 300 млн компенсации

Администрация Сергиева Посада подала иск на 300 млн к фигурантам дела о взрыве

Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области подала иск на 300 млн рублей к фигурантам уголовного дела о взрыве пиротехники в 2023 году. Об этом сообщил РИА Новости источник.

«Заявлен гражданский иск на сумму 300 миллионов рублей компенсации материального ущерба», — сказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что Свято-Троицкая Сергиева лавра проходит в качестве потерпевшей по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде в 2023 году.

Известно, что повреждения получили многие строения и здания города, находившиеся вблизи эпицентра взрыва. Частично пострадало и одно здание, находящееся во владении лавры. Однако гражданский иск представители монастыря пока не предъявляли.

Взрыв на территории склада, расположенном возле Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, произошел 9 августа 2023 года. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники и последующий за ним взрыв.

Ранее Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде.