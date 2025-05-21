В Троице-Сергиевой лавре прокомментировали дело о взрыве в 2023 году

РИА: Троице-Сергиеву лавру признали пострадавшей по делу о взрыве в 2023 году

Свято-Троицкая Сергиева лавра проходит в качестве потерпевшей по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде в 2023 году. Об этом РИА Новости сообщили в монастыре.

По факту случившегося в 2023 году было возбуждено уголовное дело. Известно, что повреждения получили многие строения и здания, стоящие вблизи эпицентра взрыва. В монастыре рассказали, что частично пострадало и одно здание, находящееся во владении лавры.

«Поэтому в силу закона нас в рамках этого дела признали потерпевшими. Гражданский иск до настоящего времени лаврой не предъявлялся. Недавно лавре пришло судебное извещение о вызове в суд в статусе потерпевшего», — поделились подробностями в монастыре.

Там добавили, что суд, о котором идет речь, — не про возмещение ущерба кому-либо, он проходит в рамках уголовного дела о взрыве.

Взрыв на территории склада пиротехники, расположенного рядом с Загорским оптико-механическим заводом (ЗОМС) в Сергиевом Посаде, произошел 9 августа 2023 года.

По данным РИА Новости, взрыв повредил более 1000 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта недвижимости, более 270 транспортных средств и 11 административных зданий. Потерпевшими признаны 13 человек, более чем 120 лицам был причинен вред здоровью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники и последующий за ним взрыв.

Ранее Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде.