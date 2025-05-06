Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

Трех производителей пиротехники обвинили во взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о взрыве на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвинительное заключение по делу утверждено в отношении Сергея Чанкаева, Олега Юрова и Александра Варенова. По версии следствия, трое этих мужчин занимали руководящие должности в ОАО «Пиро-Росс» и игнорировали системные нарушения промышленной безопасности на предприятии.

Эти нарушения повлекли за собой смерть девяти человек, еще троим был причинен тяжкий вред здоровью, говорится в сообщении.

9 августа 2023 года на складе пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв. Взрыв повредил 111 зданий, включая 100 жилых.

Следственный комитет России в связи с произошедшим возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Ранее сообщалось, что причиной взрыва на территории ЗОМЗа в Сергиевом Посаде могла стать сигарета.