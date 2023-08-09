При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали более 50 человек, под завалами могут оставаться люди

В подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв на территории склада с пиротехникой рядом с Загорским оптико-механического заводом. По последним данным, пострадали более 50 человек, под завалами могу оставаться люди. «Газета.Ru» расспросила очевидцев ЧП и рассказывает о том, что могло стать причиной детонации.

В Сергиевом Посаде на территории склада рядом с Загорским оптико-механического заводом (ЗОМС) произошел взрыв, передает ТАСС. По последним данным, в результате пострадали по меньшей мере 56 человек.

Очевидец взрыва Виталий рассказал «Газете.Ru», что после случившегося отключилось электроснабжение торгового центра, находящегося рядом с местом происшествия.

«Был сильный взрыв, прям мощный. Тряслись окна, вроде ничего не выбило, но слетели москитные сетки. Большой столб дыма, гриб здоровый поднялся сразу. У меня дом недалеко, я начал сразу смотреть, открыл окно: сверху какие-то остатки сыпались...Пока столб дыма не поднялся, смотрели вправо-влево, потому что тряхнуло, но где был эпицентр, неясно из-за домов вокруг», — заявил мужчина.

Он также удивился тому, что паники после взрыва не было.

Под завалами могут быть люди

Прокуратура Московской области в официальном Telegram-канале подтвердила, что взрыв произошел на складе пиротехнических изделий на проспекте Красной Армии.

Губернатор региона Андрей Воробьев приехал на место ЧП, а также побывал в больнице, куда доставили пострадавших. В своем Telegram-канале он проинформировал о том, что взрыв произошел в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Склад пиротехники арендовала частная компания. На месте происшествия продолжается разбор завалов.

Губернатор уточнил, что людей из всех зданий, цехов ЗОМЗ и расположенного неподалеку детского сада эвакуировали.

«Газете.Ru» заведующая учреждением Роза Гильмиахметова сказала, что дети и сотрудники находились в другом саду в связи с ремонтом кровли и здания.

«На данный момент всех отпустила домой, сама в саду. Визуально все цело, только одно окно перекосило. Я очень испугалась! Думала, что обрушение произошло у нас в здании», – призналась женщина.

Сотрудник детского сада в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердил, что здание не пострадало.

«Только горшки с цветами упали. Окна не выбило, посмотрели, вроде, нормально», – сказал он.

По словам Воробьева, в многоквартирных домах, расположенных на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, выбиты стекла, частично поврежден спорткомплекс «Луч», где в том числе разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла. Telegram-канал Mash сообщает, что в некоторых квартирах снесло межкомнатные перегородки, а в офисах неподалеку осыпались потолки. Швейный цех, расположенный неподалеку от эпицентра взрыва, также пострадал, сообщает Telegram-канал »Осторожно, Москва». На кадрах, которые сняли сотрудники, видно, что в помещении выбило стекла, перевернуло и поломало технику и мебель.

Администрация Сергиева Посада пообещала восстановить повреждения за свой счет, передает РИА Новости.

Местные власти заявили, что из-за ЧП из строя вышла котельная. У местных жителей нет горячей воды.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники.

К часу дня сотрудники МЧС локализовали пожар, пишет администрация Сергиево-Посадского городского округа в Telegram. Они ведут работы по ликвидации завалов. По данным Telegram-канала 112, под ними могут находиться пять человек.

ТАСС со ссылкой на Министерство экологии и природопользования Московской области передает, что взрыв не привел к ухудшению качества воздуха.

Что известно о пострадавших

Близкие сотрудников ЗОМСа, узнав о произошедшем, собрались около места ЧП, информирует Telegram-канал »Осторожно, новости». Они ждут данных о числе пострадавших и возможности связаться с ними.

На место направлены бригады «скорой». Полицейские попросили местных жителей убрать свои автомобили, чтобы освободить место для медицинского транспорта. Как сообщает Telegram-канал »Осторожно, Москва» у завода образовалась пробка.

По предварительной информации, пострадали не только находившиеся внутри завода люди, но и сотрудники соседних предприятий.

Как сообщает Mash, у пятерых людей, получивших травмы, 100% ожог тела. Минздрав назвал состояние шестерых пострадавших тяжелым.

Главный врач районной больницы Олег Дмитриев заявил, что были экстренно развернуты 40 коек: десять в реанимации и по десять в травматологическом, хирургическом и терапевтическом отделениях. Число врачей в приемном отделении также увеличено.

В разговоре с »Подъемом» один из медработников рассказал, что к ним поступают с ранами легкой и средней тяжести, тяжелых пациентов ведут в стационар:

«Ранения разнообразные, в основном резаные раны, ожоги. Некоторые являются работниками ЗОМЗ, остальные пациенты просто были рядом, их задело осколками от окон, щепками от дверей. Много тех, у кого переломы, но они к нам не направляются. Сейчас работаем обычным составом, два перевязочных кабинета. Помогаем травмпункту разгружать очередь и перевязывать».

К директору владеющей складом компании возникли вопросы

Председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в своем Telegram-канале назвал причиной детонации нарушение технологических процессов на складе пиротехники.

По данным Telegram-канала »ВЧК-ОГПУ», директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, на территории которой произошло ЧП, задержали.

Предприниматель отрицает, что взрыв был на его складе . По его словам, речь идет о соседнем складе, где хранились металлические трубы, передает Telegram-канал Baza.

Специалисты устанавливают точную причину взрыва. По одной из версий, компания «Пиро-Росс» привезла на склад сырье для производства взрывчатых веществ в грузовике. Когда рабочие начали выгружать товар, произошла детонация, сообщает Shot.

Изначально некоторые СМИ писали о другой причине взрыва – атаке беспилотника. Однако ее не подтвердили власти региона.

В отношении «Пиро-Росс» была введена процедура банкротства

В разговоре с »Подъемом» бывший сотрудник «Пиро-Росс» рассказал, что сырье для производства фейерверков хранилось на складе, «где попало»:

«Взорвался там порох, потому что видели белый гриб сразу после взрыва, куча белого дыма, это оружейный порох, потом пошел черный дым. Легко верится в версию с человеческим фактором».

Компания «Пиро-Росс» признана банкротом. Данные об этом содержатся в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Telegram-канал Mash сообщает, что в прошлом году 150 сотрудников компании не получили свои зарплаты, общая сумма которых составила 50 млн рублей. По данным Shot, компания проходит по 141 судебному делу, 107 из них — дорожные штрафы.