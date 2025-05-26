В 2026 году школьная программа в России изменится

Кравцов: обществознание с 2026 года будут изучать с 9-го класса

С 2026 года изучать обществознание в российских школах будут только с 9 класса. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

Он отметил, что оставшееся время будет потрачено на изучение истории России.

«Параллельно началась разработка государственных учебников, и у нас завершена работа над государственными едиными учебниками по истории для 5-9-х классов», — добавил он.

До этого Кравцов заявлял, что учителя положительно оценили введенные в прошлом году единые учебники по истории для 10-11-х классов.

24 апреля в Москве в ходе круглого стола «Россия в учебниках истории стран СНГ: союзник или колонизатор?» эксперты обсудили, как в образовательных программах стран СНГ освещается роль России. Участники поддержали идею создания «Евразийской гильдии историков» с целью противодействия искажению роли России в образовательных программах постсоветских стран.

Ранее сообщалось, что единые государственные учебники по всем предметам подготовят за три года.