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В 2026 году школьная программа в России изменится

Кравцов: обществознание с 2026 года будут изучать с 9-го класса
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С 2026 года изучать обществознание в российских школах будут только с 9 класса. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

Он отметил, что оставшееся время будет потрачено на изучение истории России.

«Параллельно началась разработка государственных учебников, и у нас завершена работа над государственными едиными учебниками по истории для 5-9-х классов», — добавил он.

До этого Кравцов заявлял, что учителя положительно оценили введенные в прошлом году единые учебники по истории для 10-11-х классов.

24 апреля в Москве в ходе круглого стола «Россия в учебниках истории стран СНГ: союзник или колонизатор?» эксперты обсудили, как в образовательных программах стран СНГ освещается роль России. Участники поддержали идею создания «Евразийской гильдии историков» с целью противодействия искажению роли России в образовательных программах постсоветских стран.

Ранее сообщалось, что единые государственные учебники по всем предметам подготовят за три года.

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