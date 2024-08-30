Учителя оценили новый учебник по истории

Учителя положительно оценили введенные в прошлом году единые учебники по истории для 10-11-х классов. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в ТАСС.

В ходе мероприятия, посвященного презентации новой линейки единых учебников по истории для 5-9-х классов и учреждений среднего профессионального образования, Кравцов отметил, что учителя российских школ уже работают по нему.

«Вот прошел учебный год, я хочу сказать, что те фейки, та критика, которая была вначале в отношении учебников по истории для 10-11-х классов, не подтвердилась», — отметил министр просвещения.

До этого председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что единые государственные учебники по истории для 5-9-х классов будут представлены уже в начале сентября.

До этого сообщалось, что выпуск учебников по истории для 5-9 классов перенесли на 2025 год.

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