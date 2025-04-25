В России предложили создать «Евразийскую гильдию историков»

24 апреля в Москве в ходе круглого стола «Россия в учебниках истории стран СНГ: союзник или колонизатор?» эксперты обсудили, как в образовательных программах стран СНГ освещается роль России. Об этом сообщает РИАМО.

Гендиректор ИКЦ «Аксон» Руслан Малахов отметил, что в 1990-е годы на всем постсоветском пространстве в учебники закладывались антироссийские нарративы, которые зачастую финансировались иностранными структурами. По его мнению, сегодня необходим прямой диалог ученых из РФ с научным сообществом в соседних странах, чтобы искоренить русофобские тезисы из образовательных программ в СНГ.

«В СНГ действует сеть русских школ. Мы могли бы детальнее изучить возможность в диалоге с партнерами обсудить спорные исторические моменты. А, возможно, и оказать научную или иную поддержку странам, испытывающим сложности», — сказал Малахов.

Подводя итоги круглого стола, участники поддержали идею создания «Евразийской гильдии историков» с целью противодействия искажению роли России в образовательных программах постсоветских стран.

В прошлом году Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) подготовил исследование, в котором рассказывается, как РФ представлена в учебниках истории стран Ближнего и постсоветского Востока, а также КНР.

Один из соавторов работы Разиль Гузаеров рассказал, что в основном в учебниках государств СНГ Россия представлена как колониальное государство, которое угнетало народы на присоединяемых территориях, что наносило урон их культуре. При этом, по его словам, гораздо меньшее внимание уделяется тому, какой вклад РФ вносила в развитие этих стран.

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