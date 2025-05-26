Кемеровчане опасаются за жизнь детей, играющих на берегу Томи после трагедии

Жители Кемерово опасаются за жизни детей, которые беззаботно гуляют на берегу реки Томь и заходят в воду после недавней трагедии. Об этом сообщает Ciбдепо.

Издание напоминает, что 21 мая ребенка унесло течением на Томи. Выжить 12-летнему мальчику не удалось.

Отмечается, что доступ к воде закрыт со всех сторон, однако подростки с легкостью преодолевают ограждения. При этом, по словам очевидцев, течение воды достаточно сильное.

До этого в Австралии турист попытался спасти своего сына-подростка, но утонул вместе с ним.

Трагедия произошла 13 апреля на мысе Раунд-Хилл в Квинсленде, куда прибыли из Уэльса 46-летний Робин Рид и его 17-летний сын Оуэн. В день инцидента они отдыхали на популярном туристическом пляже к югу от Большого Барьерного рифа.

Отец стоял в воде на глубине «не выше пояса», когда увидел, что его сына, который находился неподалеку, подхватила «неожиданная волна». Мужчина нырнул, пытаясь спасти Оуэна, но его тоже унесло в море.

Ранее двое туристов перевернулись на байдарке во время сплава по реке в Башкирии.