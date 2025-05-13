Отец бросился в океан, чтобы спасти 17-летнего сына, но утонул вместе с ним

В Австралии волны унесли в океан 17-летнего юношу и отца, пытавшегося его спасти

В Австралии турист пытался спасти своего сына-подростка, но утонул вместе с ним, передает Би-би-си.

Трагедия произошла еще 13 апреля на мысе Раунд-Хилл в Квинсленде, куда в качестве туристов прибыли из Уэльса 46-летний Робин Рид и его 17-летний сын Оуэн. В день инцидента они отдыхали на популярном туристическом пляже к югу от Большого Барьерного рифа.

Отец стоял в воде на глубине «не выше пояса», когда увидел, что его сына, который находился неподалеку, подхватила «неожиданная волна». Мужчина нырнул, пытаясь спасти Оуэна, но его тоже унесло в море.

На место прибыли поисково-спасательные команды, которые вытащили отца и сына на берег, но было уже поздно — они оба захлебнулись. Полиция начала расследование.

Ранее в Дагестане туристка рухнула с обрыва на базе отдыха, где хотела праздновать день рождения, и не выжила.