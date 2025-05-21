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Выпускникам рассказали, какие продукты стоит включить в рацион перед экзаменами

Диетолог Пристанский: снизить стресс перед ЕГЭ помогут богатые магнием продукты
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Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

В стрессовый период подготовки к экзаменам следует включить в рацион продукты, богатые магнием, который хорошо усваивается с витамином B6, содержащимся, например, в красном мясе и субпродуктах. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог-нутрициолог Роман Пристанский.

Кроме того, по его словам, справиться со стрессом поможет аминокислота L-теанин.

«Вы почувствуете себя спокойнее и несколько позитивнее. L-теанин, к сожалению, из продуктов нам не употребить, то есть нужно, например, есть щавель в огромном количестве, но, тем не менее, в добавках нужной дозировки присутствует и стоит относительно недорого», — отметил Пристанский.

Он добавил, что хорошо снимают стресс и легкие прогулки на свежем воздухе.

Врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш до этого говорил, что уровень стресса во время подготовки к ЕГЭ и ОГЭ зависит не столько от сложности заданий, сколько от отношения выпускника к ним. Вместо хаотичного штудирования учебников он посоветовал создать четкий график, где будет место не только занятиям, но и отдыху.

Ранее россияне рассказали, как они готовились к выпускным экзаменам.

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