Слуцкий объявил награду за поимку солдат ВСУ, глумившихся над пенсионером

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые глумились над пожилым жителем Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в 5 млн рублей», — написал политик.

Кадры с издевательствами опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. На видео украинские военные в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент, называли пожилого мужчину «русским Иваном» и говорили ему «идти пить водку».

До этого командир «Ахмата» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы РФ освободили село Мартыновка в Курской области.

14 августа Алаудинов заявлял, что изначальный план ВСУ подразумевал захват Курской и части Белгородской областей России, однако потерпел неудачу.

До этого командир спецназа «Ахмат» сообщил, что около 12 тыс. солдат ВСУ приняли участие в атаке на Курскую область. Как отметил генерал-майор, военное командование Украины не предусмотрело, что российские бойцы будут сражаться до конца и не станут отходить назад.

Ранее военкор заявил, что ВСУ в Курской области переодеваются в форму российских военных.