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После издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области завели дело

СК завел дело после издевательства ВСУ над пенсионером в Курской области

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Следственный комитет (СК) РФ завел уголовное дело о реабилитации нацизма после исчезновения пенсионера, над которым издевались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГВСУ СК.

В ведомстве добавили, что следователи установили личность пенсионера. На текущий момент сотрудники СК уже опросили его родственников. По словам семьи мужчины, они не знают о его местонахождении с 6 августа.

«В связи с безвестным отсутствием мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом», — говорится в сообщении.

Накануне в Telegram-каналах распространился видеоролик, на котором украинские военные издеваются над 74-летним жителем Курской области. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящее.

16 августа глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил, что местонахождение пожилого мужчины в данный момент не установлено. Он уточнил, что пенсионер так и не вышел на связь, родные не знают, где он, поиски продолжаются.

Ранее Слуцкий объявил награду за поимку солдат ВСУ, глумившихся над пенсионером.

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