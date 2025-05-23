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Убивавшую детей «фанатку битцевского маньяка» арестовали на два месяца

СК РФ: подозреваемую в убийстве ребенка в Запорожской области девочку арестовали
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РИА Новости

Девочку, подозреваемую в убийстве семилетнего ребенка в Бердянске Запорожской области, арестовали на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

«Обвиняемой в убийстве семилетнего ребенка суд по ходатайству следователя СК избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в публикации.

По информации следователей, в настоящее время выполняется комплекс всех следственных действий, которые направлены на сбор доказательной базы по уголовному делу.

В Бердянске семилетняя девочка гуляла во дворе своего дома и внезапно пропала. Родители обратились в полицию, были организованы поиски, на следующий день тело ребенка нашли в лесополосе.

Сообщалось, что по горячим следам задержали 14-летнюю школьницу, которая оказалась фанаткой «битцевского маньяка» Александра Пичушкина, который совершил не менее 49 убийств в московском Битцевском парке и его окрестностях; большинство жертв убивал ударами молотка по голове. По словам девочки, убитая первоклассница не единственная ее жертва. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что историк Москвин, делавший кукол из мертвых детей, останется в психбольнице.

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