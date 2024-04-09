«Мне нужно было больше эмоций»: почему убивал битцевский маньяк Пичушкин Как ловили одного из самых известных маньяков 2000-х

9 апреля 1974 года родился один из самых известных серийных убийц современной России Александр Пичушкин. В СМИ его прозвали битцевским маньяком. На его счету 49 доказанных убийств, хотя сам преступник говорит о 63. Выйти на его след не могли годами. Помогли удача и проездной билет.

Как в Битцевском лесу завелся монстр

В конце XX века районы вокруг Битцы только начинали строиться и заселяться. В 1976 году на улицу Херсонскую в самую обычную хрущевку переехали мальчик Александр Пичушкин и его мама. Отец оставил семью, когда сыну еще не было года.

Александр был тихим мальчиком, учился на тройки, друзей почти не заводил. По словам матери, в детстве он упал с качелей и ударился головой. После травмы у него начались проблемы с речью, и из школы его перевели в интернат. Больших амбиций у Пичушкина не было, поэтому в дальнейшем он поступил в ближайшее от дома ПТУ на плотника.

Сокурсники его сторонились, считая странным. Одним из немногих, с кем Пичушкину удалось найти контакт, был Миша Одийчук. Ему же Саша признался, что хочет убивать людей. Товарищ принял это за игру и согласился.

Гуляя по Битце, они издалека следили за одинокими прохожими и фантазировали, как бы с ними расправиться.

Когда Пичушкин стал всерьез обсуждать орудие убийства и места, где лучше прятать трупы — Михаил отказался. И этим подписал себе приговор.

«Как-то несерьезно он ко всему относился. Это злило меня, я и решил завалить его первым», — говорил Пичушкин на суде.

Вечером 27 июля 1997 года во время очередной прогулки Пичушкин завел товарища в глубь леса. Здесь, сидя на лавочке, он снова заговорил об убийстве и даже показал Мише бечевку. После этого резко встал и накинул веревку на шею Одийчука.

«Первое убийство, это как первая любовь, не знал, что это так сильно!», — вспоминал потом маньяк.

Тело Михаила, сброшенное Пичушкиным в канализационный коллектор в Битцевском лесу, унес поток воды. Его так и не нашли.

«Не нападал на тех, кто сильнее»

Пропажей Одийчука по заявлению родителей занялась милиция. Допрашивали даже Александра, но всерьез его кандидатуру не рассматривали.

«Я сидел и смотрел на руки свои, где на запястьях остались следы от веревки, а они даже не догадались поинтересоваться, от чего они. Тогда я понял, что убивать можно кого угодно и ничего за это не будет», — говорил маньяк в 2007 году.

Правда, правосудия Пичушкин все же боялся. На следующую расправу он решился только спустя несколько лет, 17 мая 2001 года. Жертвой снова оказался знакомый — пожилой мужчина Евгений Пронин.

Александр встретил его на улице и предложил прогуляться в Битцевский лес, якобы «помянуть собаку» (пес у него действительно был, погиб примерно в 2001 году — попал под машину).

Мужчина согласился, соблазнившись бесплатной водкой. Дождавшись, пока «новый товарищ» выпьет, Пичушкин задушил его и сбросил тело в коллектор.

Большая часть жертв маньяка — маргиналы: бомжи и алкоголики. Он понимал, что их вряд ли будут искать, а главное — они слабее.

«Он никогда не нападал на тех, кто психологически сильнее него. Даже все нападения совершал сзади и внезапно», — вспоминал в интервью журналистам следователь по особо важным делам Андрей Супруненко.

Найти подходящего «кандидата» Пичушкину было несложно. Ни на одной работе он не задерживался дольше, чем на два месяца. Из-за алкоголизма его выгнали даже с должности грузчика. Постоянная смена деятельности обеспечивала маньяку широкий круг контактов. Втереться в доверие, особенно имея на руках спиртное, не составляло труда.

Всего в 2001 году он убил 11 человек.

«Говорили, мужиков забирают в рабство»

Логика Пичушкина действительно работала. Долгое время убитых им людей считали «без вести пропавшими» и всерьез не искали, полагая, что те просто «загуляли».

С 2001 по 2006 годы сотрудники московских аэрационных полей в Курьяново обнаружили 29 тел. О каждой из страшных находок они сообщали милиции, но уголовных дел не возбуждали — не находили признаки насильственной смерти.

Чаще всего причиной указывали утопление или гибель от травм, полученных при падении или движению по канализационному коллектору.

Поводом для расследования не всегда становились даже показания выживших жертв. Так, одной из немногих, кому удалось уцелеть после встречи с Пичушкиным, была 19-летняя уроженка Татарстана Мария Виричева.

В феврале 2002 года маньяк предложил ей пойти в парк, где ударил по голове и сбросил в колодец. Девушке удалось выжить и выбраться наружу, позвав на помощь. В больнице Виричева рассказала, что ее пытались убить, но участковый милиционер отказался возбуждать уголовное дело, не поверив ее показаниям.

В том году Пичушкин убил 12 человек. Впоследствии за бездействие участкового приговорили к трем годам лишения свободы.

Мрачные слухи расползались только среди потенциальных жертв маньяка, но и те были далеки от реальности.

«Все говорили, что мужиков забирают в рабство. О маньяке никто не думал. Отец и его друзья боялись в позднее время выходить из дому. Однажды отец сидел на бордюре, это было на Херсонской улице. Рядом остановилась машина с лицами кавказской национальности. Они предложили отцу подработать, но тот сказал, что сходит за паспортом, и убежал. Все боялись, даже в магазин ходили по двое», — вспоминала дочь одного из убитых, Владимира Федосова.

Осознавая безнаказанность, Пичушкин становится все смелее. Если сначала он думал о том, как бы не быть пойманным, то теперь его мысли занимала жажда «признания».

«Меня покоробило — это мои дела»

С лета 2005 года Пичушкин перестал сбрасывать жертв в коллектор и прятать тела. Он решил найти «свой стиль». В пробитой молотком голове жертвы убийца оставлял прут или бутылку.

«Уже на третьем эпизоде было ясно, что убивает один и тот же человек. У всех убийств был почерк. Информация о маньяке попала в СМИ, это вызвало резонанс. Поэтому создали оперативный штаб», — рассказывал kp.ru генерал-майор полиции Юрий Демин, принимавший участие в поимке преступника.

Журналисты смаковали зловещие подробности из страшного леса — маньяка «отличала странная любовь к водке «Золотой Велес», именно ее находили на месте убийств .

С начала активной работы следствия до задержания маньяка прошло девять месяцев. Сотрудники выставляли посты, пытались ловить убийцу на живца, но он умудрялся обходить ловушки.

Так, одно из убийств Пичушкин совершил недалеко от места, где его поджидали милиционеры. С жертвой он успел расправиться, пока оперативница отошла в туалет.

Примерно тогда же, желая отличиться, правоохранители задержали мужчину, заявив, что он и есть маньяк. Его невиновность быстро установили, но информация просочилась в СМИ. У Александра это вызвало не утешение, а злость. Кому-то другому приписали «его заслуги».

«Я слушал, что задержан подозреваемый. Вроде у меня шанс, что на него дела свалят, можно затаиться, но меня покоробило — это мои дела. За неделю я убил сразу двоих», — рассказывал позднее убийца журналистам.

Последней его жертвой стала Марина Москалева, с которой Битцевский маньяк вместе работал в магазине. В июне 2006 года он пригласил ее на прогулку в парк, выпить пива. Женщина согласилась, но оставила сыну записку с фамилией и номером телефона Пичушкина.

Когда Москалева поняла намерения знакомого, то, пытаясь спастись, предупредила, что ее будут искать. Но убийцу это не испугало.

«Четыре часа сидел в лесу и думал, что если сейчас ее отпущу — подобраться ко мне будет все равно невозможно, но отпустить я ее не мог, уже настроился», — спокойно объяснял преступник.

Он нанес жертве семь ударов по голове. В кармане у Марины остался проездной билет на метро. Изучив записи камеры наблюдения, сотрудники обнаружили, что она заходит в вестибюль Коньково с неизвестным мужчиной.

«Я еще вернусь»

16 июня в квартиру к маньяку, на счету которого были десятки преступлений, выехали милиция и даже МЧС. Оперативников Пичушкин встретил спокойно. В отделе сначала отказывался давать показания, но, как только сотрудники вывели его на разговор о методах убийства, сделав вид, что сомневаются в его причастности, — рассказал все в мельчайших подробностях.

У него дома оперативники нашли шахматную доску, на которой он расставлял предметы, которые забирал с места преступления. Заняты были почти все клетки. Из-за этого Александру приписали любовь к шахматам. На самом деле, играть в них он не умел и не хотел. Истинное удовольствие ему доставляли только убийства и воспоминания о них.

«Я убивал для того, чтобы самому жить. Убьешь кого-нибудь — и сразу же становилось легче, как-то плечи расправляются и жить сразу хочется <...> Мне нужно было больше эмоций», — рассказывал преступник.

Врачи диагностировали у задержанного гомицидоманию — навязчивое влечение к насилию и убийству. Он был первым преступником с таким диагнозом, попавшим в руки правосудия. Вторым через несколько лет станет «ангарский маньяк» Михаил Попков.

Пичушкину предъявили обвинение по 52 эпизодам — 49 убийств и 3 покушения. Сам маньяк утверждает, что на его счету 63 жертвы. Он до сих пор пишет жалобы с требованием расследовать так и не инкриминируемые ему преступления.

В 2007 году его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особо строгого режима.

«Не поймали бы — я бы никогда не остановился, никогда. Спасли жизни многим, поймав меня. Я еще вернусь в Битцевский парк. Моя рука хорошо помнит молоток!», — уверял Александр Пичушкин, уже отбывая срок.