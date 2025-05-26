На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета

В Ярославской области заявили об ограничении интернета из-за угрозы атаки БПЛА
close
Мария Девахина/РИА Новости

Работу мобильного интернета ограничили в Ярославской области на фоне угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ярославской области, передает «Интерфакс».

«В регионе действуют временные ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Ярославля.

Утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что силы противовоздушной обороны сбили на подлете к Ярославлю беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в Ярославской области продолжается, добавил губернатор.

Ранее эксперт назвал отличие новых атак дронов ВСУ на регионы от предыдущих.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами