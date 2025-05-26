В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета

В Ярославской области заявили об ограничении интернета из-за угрозы атаки БПЛА

Работу мобильного интернета ограничили в Ярославской области на фоне угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ярославской области, передает «Интерфакс».

«В регионе действуют временные ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Ярославля.

Утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что силы противовоздушной обороны сбили на подлете к Ярославлю беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в Ярославской области продолжается, добавил губернатор.

Ранее эксперт назвал отличие новых атак дронов ВСУ на регионы от предыдущих.