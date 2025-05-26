Силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Ярославлю

Губернатор Евраев: на подлете к Ярославлю отражена атака БПЛА, пострадавших нет

Силы противовоздушной обороны на подлете к Ярославлю сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Чиновник предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении фрагментов по номеру экстренной службы 112.

Евраев добавил, что работа подразделений министерства обороны России и силовых ведомств по обеспечению безопасности в Ярославской области продолжается.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в ночь на 26 мая силы ПВО уничтожили над регионом пять беспилотных летательных аппаратов.

Накануне Минобороны России сообщило, что за семь часов территорию РФ атаковал 51 украинский беспилотник. Один из них был сбит над территорией Калужской области.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.