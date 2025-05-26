Дети нашли боеприпас во время прогулки в районе одного из ЖК в Воронеже

В Воронеже дети нашли во время прогулки боеприпас

В Воронеже прогулка компании детей закончилась вызовом экстренных служб. Об этом сообщает Telegram-канал «Большой Воронежский».

По информации канала, в районе ЖК «Парк Горького» мальчик нашел боеприпас. Ребенок взял его, сфотографировал и отправил снимок родителям. Те, сообразив, что найденный сыном предмет может быть опасен, позвонили в 112. На место находки прибыли взрывотехники и изъяли снаряд. По предварительной информации, он оказался неопасен.

До этого сообщалось, что в Туапсинском районе турист прогуливался по горам и случайно нашел боеприпас времен Великой Отечественной войны. Мужчина передал информацию спасателям о предмете, который лежал в корнях дерева и показался ему странным. Его уничтожили взрывотехники Росгвардии.

Ранее в Калининградской области женщина собирала грибы и нашла в лесу артиллерийский снаряд.