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Врач перечислила простые меры профилактики меланомы

Врач Машкова: для профилактики меланомы стоит раз в месяц осматривать родинки
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Меланома — это опасное, но зачастую предотвратимое заболевание. Простые меры профилактики помогут сохранить кожу здоровой на долгие годы. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова.

Как отмечала в беседе с газетой «Известия» дерматовенеролог Европейского медицинского центра (ЕМС) Дарья Смирнова, в группе риска находятся люди более чем с 50 родинками на теле, с наследственной предрасположенностью, со светлой кожей, волосами и глазами, а также ранее перенесшие рак кожи.

«Профилактика меланомы начинается с защиты от ультрафиолета. Солнцезащитные средства с SPF 30-50 должны стать неотъемлемой частью ежедневного ухода, особенно для людей со светлой кожей. Важно наносить крем не только на лицо, но и на все открытые участки тела, обновляя защиту каждые 2 часа и после купания», — посоветовала Машкова.

Также следует отказаться от соляриев и раз в месяц изучать все родинки на теле. Людям из группы риска рекомендуется проходить дерматоскопию не реже одного раза в год, добавила специалист.

До этого Машкова говорила, что одним из главных тревожных сигналов, указывающих на возможное наличие меланомы, является изменение существующих родинок. По ее словам, если невус начинает увеличиваться в размерах, деформироваться, приобретать неоднородный цвет или размытые края, — это серьезный повод обратиться к специалисту.

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