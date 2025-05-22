Врач назвала продукты, которые помогут выпускникам сдать экзамены

Выпускникам, которые готовятся к экзаменам, важно наладить свое питание и потреблять больше белка, который необходим для работоспособности мозга и улучшения общего самочувствия. Об этом Life рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

По ее словам, полезными источниками белка являются яйца, творог, нежирное мясо, рыба (особенно морская), бобовые, йогурты без сахара. Кроме того, важно есть жирную рыбу, грецкие орехи и льняное масло, чтобы получать омега-3 жирные кислоты. Они улучшат мозговую деятельность и помогут справиться со стрессом. Врач добавила, что ученикам также важно поддерживать водный баланс и регулярно употреблять воду небольшими порциями в течение дня.

«Экзамены — это марафон, а не спринт. Чтобы преодолеть этот период с максимальной пользой, важно заботиться не только о разуме, но и о теле. Ешьте с умом — и мозг отблагодарит вас отличными результатами», — заключила Джутова.

Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский до этого говорил, что в стрессовый период подготовки к экзаменам следует включить в рацион продукты, богатые магнием, который хорошо усваивается с витамином B6, содержащимся, например, в красном мясе и субпродуктах.

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