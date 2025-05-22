На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала продукты, которые помогут выпускникам сдать экзамены

Врач Джутова: орехи и творог помогут выпускникам сдать экзамены
close
JulijaDmitrijeva/Shutterstock/FOTODOM

Выпускникам, которые готовятся к экзаменам, важно наладить свое питание и потреблять больше белка, который необходим для работоспособности мозга и улучшения общего самочувствия. Об этом Life рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

По ее словам, полезными источниками белка являются яйца, творог, нежирное мясо, рыба (особенно морская), бобовые, йогурты без сахара. Кроме того, важно есть жирную рыбу, грецкие орехи и льняное масло, чтобы получать омега-3 жирные кислоты. Они улучшат мозговую деятельность и помогут справиться со стрессом. Врач добавила, что ученикам также важно поддерживать водный баланс и регулярно употреблять воду небольшими порциями в течение дня.

«Экзамены — это марафон, а не спринт. Чтобы преодолеть этот период с максимальной пользой, важно заботиться не только о разуме, но и о теле. Ешьте с умом — и мозг отблагодарит вас отличными результатами», — заключила Джутова.

Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский до этого говорил, что в стрессовый период подготовки к экзаменам следует включить в рацион продукты, богатые магнием, который хорошо усваивается с витамином B6, содержащимся, например, в красном мясе и субпродуктах.

Ранее в Минпросвещения перечислили предметы, которые школьники стали чаще выбирать для ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами