В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший консервированный горошек

Россиянам, которые хотят выбрать качественный консервированный зеленый горошек, важно проверять целостность упаковки — банка не должна быть вздутой, поврежденной или иметь следы ржавчины. Об этом сообщает Life со ссылкой на рекомендации Роскачества.

По данным ведомства, это может говорить о нарушении герметичности и развитии вредных микроорганизмов, что грозит отравлением. Кроме того, важно смотреть на дату производства — из свежего горошка обычно сделаны консервы, произведенные с конца мая по конец июля. В составе продукта должны присутствовать только вода, зеленый горошек, соль и сахар.

Эксперты Роскачества советуют также покупать горошек только в прозрачном рассоле, горошины должны быть однородными по размеру, без потемнений и механических повреждений.

Диетолог Дарья Дорошенко до этого говорила, что перед покупкой сметаны важно внимательно изучить ее состав, чтобы выбрать качественный продукт. По ее словам, в хорошей сметане должны быть только сливки и закваска, при этом добавление растительных масел, крахмала и консервантов недопустимо. Цвет продукта должен быть слегка кремовым. На этикетке в названии должно быть написано только «сметана».

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