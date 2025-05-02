Россиянам дали советы, как выбрать безопасную бытовую химию

Российский рынок бытовой химии в 2025 году перегружен маркетинговыми обещаниями, а понятия «экологичность» и «гипоаллергенность» часто противоречат друг другу. О том, как выбрать безопасные средства, «Газете.Ru» рассказала эксперт в области бытовой химии и основатель компании AL'mix Анастасия Лукина.

По ее словам, натуральные компоненты, такие как эфирные масла или растительные экстракты, позиционируются как «безопасные», но на деле могут вызывать сильные аллергические реакции. В то же время синтетические аналоги, вопреки стереотипам, реже провоцируют раздражение, но проигрывают в «зеленом» имидже.

«Настоящая экологичная бытовая химия должна иметь прозрачный состав: без фосфатов, хлора, агрессивных отбеливателей и синтетических красителей. ПАВы предпочтительны растительного происхождения — например, из кокосового или пальмового масла — и обязательно биоразлагаемы. Консерванты не должны содержать формальдегид, а отдушки лучше минимизировать или заменить на безопасные искусственные аналоги, если натуральные вызывают раздражение», — пояснила она.

Гипоаллергенные средства строятся на принципе минимализма: мягкие ПАВы, отсутствие оптических отбеливателей и сильных ароматизаторов — как синтетических, так и натуральных. Консерванты подбираются особенно тщательно, исключая формальдегиды и парабены. Такие продукты проходят дерматологические тесты, но важно помнить: даже они не гарантируют полной безопасности для всех, ведь индивидуальные реакции могут различаться.

«Чтобы выбрать экологичную и гипоаллергенную бытовую химию, обращайте внимание на прозрачный состав: избегайте фосфатов, хлора, агрессивных отбеливателей и синтетических красителей, выбирайте биоразлагаемые ПАВы растительного происхождения (например, из кокосового масла) и консерванты без формальдегида. Гипоаллергенные средства должны содержать минимум компонентов — без сильных отдушек (даже натуральных) и оптических отбеливателей. Ищите проверенные сертификаты, такие как «Листок жизни», изучайте состав и отдавайте предпочтение бесцветным средствам с без резкого запаха, а также соблюдайте дозировку, чтобы минимизировать риски», — подытожила специалист.

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