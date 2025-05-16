Россиянам рассказали, как выбрать качественную сметану

Перед покупкой сметаны важно внимательно изучить ее состав, чтобы выбрать качественный продукт. Об этом «Пятому каналу» рассказала диетолог Дарья Дорошенко.

По ее словам, в хорошей сметане должны быть только сливки и закваска, при этом добавление растительных масел, крахмала и консервантов недопустимо. Цвет продукта должен быть слегка кремовым. На этикетке в названии должно быть написано только «сметана».

«Качественная сметана должна быть однородной, с глянцевой поверхностью, допускаются незначительные комочки, но при размешивании они, как правило, все уходят», — добавила начальник отдела надзора по гигиене питания и управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Эксперт Роскачества Екатерина Хрипко до этого говорила, что при выборе сыра в магазине прежде всего важно обратить внимание на его состав. По ее словам, в продукте не должно быть растительных жиров, масла, крахмала и загустителя. Она также советует оценить внешний вид сыра, он должен иметь ровный, однородный цвет без разводов, вкраплений.

Ранее ученый заявил, что сметана улучшает аппетит и помогает усваивать пищу.