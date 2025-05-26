Названы важнейшие микроэлементы для здоровья щитовидной железы

Йод является ключевым элементом, участвующим в образовании гормонов щитовидной железы. При его нехватке возможно развитие зоба и гипотиреоза. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Для восполнения йода в организме стоит включить в рацион морские водоросли, морепродукты (креветки, мидии), молоко, сыр, йогурт и яйца. Вместо обычной соли рекомендуется использовать йодированную», — сказала специалист.

Кроме того, по ее словам, для нормального функционирования щитовидной железы необходим селен, участвующий в синтезе ее гормонов и защищающий клетки от свободных радикалов. Данный элемент содержится в бразильских орехах, субпродуктах, морской рыбе, а также в овсянке, гречке и буром рисе.

До этого Уланкина говорила, что сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос, затрудненное глотание, нарушения менструального цикла, резкий набор или снижение веса, а также перепады настроения могут указывать на нарушения работы щитовидной железы.

Ранее врач перечислил заболевания, на которые может указывать постоянная сонливость.