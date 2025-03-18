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Врач перечислил заболевания, на которые может указывать постоянная сонливость

Врач Пасс: постоянная сонливость может указывать на нейроциркуляторную астению
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bodnar.photo/Shutterstock/FOTODOM

Постоянная сонливость может быть не просто следствием недосыпа, а сигналом о скрытых проблемах в организме. Данное состояние — серьезный повод обратиться к врачу, так как оно может указывать на заболевания, требующие своевременного лечения. Об этом в беседе с kp.ru сообщил терапевт-кардиолог Григорий Пасс.

«Причин усталости и сонливости может быть много. Самые частые: нейроциркуляторная астения (раньше ее называли вегетососудистая дистония), анемия, дефицит витамина D, недостаток белка и других микроэлементов, а также различные заболевания щитовидной железы, надпочечников или гипофиза», — рассказал специалист.

Чтобы определить истинную причину постоянной усталости, необходимо пройти медицинское обследование. Врач назначит анализы крови, а также дополнительные исследования, такие как УЗИ или МРТ, которые помогут выявить или исключить возможные нарушения в работе организма, добавил Пасс.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева до этого говорила, что сонливость после приема пищи может возникать на фоне уменьшения мозгового кровообращения, потому что после еды большая часть крови приливает к органам пищеварения.

Кроме того, по ее словам, пищеварение стимулирует выработку серотонина и мелатонина, которые оказывают расслабляющее и успокаивающее действие.

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