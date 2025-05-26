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Врач перечислила симптомы, указывающие на проблемы с щитовидной железой

Врач Уланкина: потливость может указывать на проблемы с щитовидной железой
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Shutterstock

Сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос и затрудненное глотание могут указывать на нарушения работы щитовидной железы. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова при этом отмечает, что при нарушении синтеза гормонов щитовидной железы признаки могут быть долгое время неспецифическими. Например, сухость кожи и выпадение волос могут указывать на большое количество заболеваний. Слова специалиста цитирует газета «Известия».

«К нестандартным симптомам можно отнести пигментацию кожи, особенно при аутоиммунных заболеваниях, пульсацию сосудов или ощущение «бегающего» пульса в теле, необъяснимые запоры или диарею, онемение или покалывание в руках и ногах, жжение в мышцах, чаще по ночам, сухость глаз и светобоязнь», — сказала в свою очередь Уланкина.

Что касается общих признаков, к ним можно отнести появление зоба, нарушения менструального цикла, резкий набор или снижение веса, перепады настроения, добавила она.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого перечислила продукты, полезные для щитовидной железы. В рацион, по ее словам, стоит добавить такие продукты как рыба, водоросли и другие дары моря, богатые йодом, селеном и тирозином.

Кроме того, полезны чеснок, лук, шпинат, хурма и фейхоа. Также специалист посоветовала избегать фастфуда, избытка сахара и глютена, которые нарушают гормональный баланс.

Ранее врач назвала главные причины йододефицита у большинства россиян.

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