Российскую туристку госпитализировали из пятизвездочного отеля в Турции

Российская туристка оказалась в больнице из-за сырого номера в пятизвездочном отеле в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Свадебный видеограф из Москвы Татьяна с подругой приобрели горящий 6-дневный тур за 94 тыс. рублей на двоих в Good Life Utopia Family Resort Hotel.

Туристкам пообещали номер с видом на двор, но он оказался в подвале. При этом там было сыро и невозможно дышать. На ресепшене им сказали, что они «не заслуживают хороший номер», и требовали деньги за переезд.

Татьяна не смогла добиться помощи от менеджера отеля. Позже туристке стало плохо, ее рвало 10 часов. Она оказалась в местной больнице, где сутки пролежала под капельницами.

Лечение стоимостью 150 тыс. рублей покрыла страховая компания. Еще 25 тыс. рублей россиянка потратила на лекарства.

В настоящее время ее уже выписали. В отель туристки вернулись и все-таки доплатили €50 за нормальный номер.

До этого отдыхающие во Вьетнаме и Индонезии пожаловались на нашествие ядовитых жуков томкатов. Туристы находят их не только на территории отелей, но и внутри номеров, даже на верхних этажах многоэтажек. Несмотря на то, что томкаты не кусаются, они представляют серьезную опасность для здоровья в случае раздавливания из-за токсичного вещества — педерина.

Ранее российские туристы в Египте массово отравились арбузами.