Власти Курской области рассказали о состоянии оставленных из-за ВСУ домов

Более восьми тысяч домов в Курской области попали в перечень ставших непригодными для проживания, но не от прямых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров, передает РИА Новости.

На прошлой неделе волонтер из Кореневского района Мария Скроб на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросила назначить выплаты за дома, которые им пришлось оставить во время атак Вооруженных сил Украины. Пока выплаты положены только в следствие повреждения домов от атак украинских войск. По ее словам, у многих переселенцев из курского приграничья жилье пришло в негодность. Глава государства сообщил, что этот вопрос уже обсуждался с врио губернатора региона Александром Хинштейном, и люди не виноваты в том, что потеряли жилье.

По словам Базарова, в перечень ставших непригодными для проживания домов вошли 8100 помещений площадью примерно 515 тыс. кв. м. квадратных метров. Предстоит провести комиссионный осмотр этих домов.

Хинштейн в свою очередь заявил, что необходимо в кратчайшие сроки представить в федеральный центр все необходимые документы, а работу нужно начать уже сегодня.

Ранее врио губернатор Александр Хинштейн лично встретил освобожденных из плена жителей Курской области.