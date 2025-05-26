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Появились кадры рейдов по нелегальным оружейным мастерским

ФСБ показала рейды по подпольным оружейным мастерским в регионах России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала кадры рейдов, в ходе которых были выявлены 62 подпольные оружейные мастерские. Об этом сообщает РИА Новости.

26 мая ЦОС ФСБ сообщил, что за два месяца были задержаны 172 человека из 58 регионов, причастных к незаконному обороту оружия. У них изъяли более 400 единиц огнестрельного оружия и других предметов.

В начале ролика продемонстрированы кадры задержания в многоэтажных и частных домах. Также на кадрах силовики проверяют нелегальные арсеналы и изучают разного вида оружие и гранатомет. У некоторых задержанных были изъяты десятки пистолетов в специальных чемоданах.

Также на видео можно заметить токарные, фрезерные станки и другое оборудование, к которым злоумышленники прибегали для восстановления боевых свойств оружия.

Помимо этого, один из задержанных на видео раскапывает тайник на территории частного дома, где спрятан чемодан с магазинами для автоматов и гранатами.

Ранее в НАК рассказали о предотвращенных в 2025 году террористических преступлениях.

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