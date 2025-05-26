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Спецслужбы Азербайджана вывезли в страну гражданина России

Minval Politika: СГБ доставила в Азербайджан гражданина РФ Ибрагимова
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Aziz Karimov/Reuters

Служба государственной безопасности (СГБ) доставила в Азербайджан гражданина России Захиреддина Ибрагимова, который проживал в Екатеринбурге и занимал пост главы комитета по защите прав этнических меньшинств. Об этом сообщило издание Minval Politika в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что в период с 2005 по 2020 год Ибрагимов неоднократно принимал участие в конференциях в Армении и озвучивал ложные обвинения против Азербайджана, а также делал предвзятые заявления. Кроме того, гражданина РФ обвиняют в том, что он по указу армянских структур разжигал сепаратизм в Азербайджане.

Детали операции по доставке Ибрагимова в Азербайджан не разглашаются. Известно лишь, что сейчас его поместили в СИЗО и собираются привлечь к ответственности за преступления против территориальной целостности Азербайджана.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы оказать содействие в заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что участие РФ в урегулировании конфликта стало возможным благодаря трехсторонним договоренностям лидеров трех стран.

Ранее сообщалось, что Пашинян может поменять конституцию для мира с Азербайджаном.

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