В МИД выразили готовность РФ содействовать мирному договору между Ереваном и Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил коллеге из Армении Арарату Мирзояну готовность Москвы содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку. Об этом говорится в сообщении на сайте дипведомства.

«С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020–2022 гг., включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку», — сказано в сообщении.

В МИД РФ отметили, что Лавров и Мирзоян подтвердили востребованность контактов между Россией и Арменией на различных уровнях. Согласно сообщению ведомства, дипломаты также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также взаимодействие на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений.

В октябре Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, в котором стороны подтвердили необходимость наращивать усилия по нормализации между Баку и Ереваном на основе трехсторонних договоренностей.

Ранее в Кремле отреагировали на соглашение Армении и Великобритании о военном сотрудничестве.