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Под Харьковом при пожаре в лесу начали взрываться боеприпасы, жителей эвакуируют

В Харьковской области жителей Изюмского района эвакуируют из-за пожара в лесу
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Borja Suarez/Reuters

На Украине жителей Изюмского района Харьковской области эвакуируют из-за лесного пожара. Об этом написал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам чиновника, огонь уже распространился на 20 га. Пожар сопровождается взрывами от детонации боеприпасов, которые оставили российские военные. Местных жителей решили вывезти, поскольку пламя добралось до жилых домов.

«Из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется. Ситуация остается сложной, но контролируемой», — сообщил Синегубов.

Он добавил, что в зоне пожара работают подразделения госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, пиротехники, сотрудники и техника лесхозов.

В марте на Украине начали принудительную эвакуацию жителей из Сумской области. Из-за «обострения оперативной ситуации на территории области» местные власти решили вывезти 543 человек из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин.

Ранее появилось видео с эвакуацией жителей из освобожденных территорий Курской области.

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